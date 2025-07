Aquest dissabte: manifestació contra l’explotació que pateixen els cavalls de les galeres de Palma

El partit animalista Progreso en Verde i l'entitat Satya Animal es manifestaran aquest dissabte a Palma per protestar per la explotació que pateixen els cavalls de les galeres de la ciutat.

També per oposar-se a la «permissivitat» de l'Ajuntament amb les infraccions interposades contra els menadors de galeres.

La manifestació sortirà a les 19.00 hores des de la plaça de la Porta de Santa Catalina i recorrerà el Passeig Mallorca, Jaume III, el Born i el carrer Conqueridor fins a arribar a la plaça de Cort.

El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha lamentat la «inacció» de l'equip de govern municipal i el «tracte de favor que té el PP amb alguns conductors de galeres», ja que no haurien de tenir llicències després de greus incompliments de normatives i lleis de protecció animal.

«És lamentable quin el PP decideixi perpetuar el patiment dels cavalls de les galeres, sabent tot el que està passant», ha insistit Amengual, qui parla de cavalls en males condicions que no passen les revisions veterinàries, conductors de galeres que porten més passatgers del permès, nombrosos estables dels horrors on hi malviuen els cavalls o discussions amb la Policia Local.

Alguns dels menadors, ha prosseguit, han increpat ciutadans que els han recriminat l'estat dels cavalls, tenen sentències en contra seva per delictes d'agressions i amenaces.

«De què serveix que s'aprovi en el ple de l'Ajuntament iniciar la supressió del servei de transport de galeres a cavalls per unanimitat si tanmateix no ho compleixen? De què serveixen les lleis i ordenances, si no es fan complir?», s'ha preguntat Amengual.