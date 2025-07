El Consell dona llum verda a la reordenació urbana d'Inca que permetrà ampliar el polígon i crear un parc

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca ha aprovat aquest divendres 25 de juliol, de forma inicial i per unanimitat de tots els grups, el Pla Especial de la Façana d'Inca (PEFI), que possibilita ampliar el polígon industrial i crear un parc.

Aquestes són algunes de les mesures previstes en aquest instrument territorial que impulsarà la «integració paisatgística» de l'autopista, l'hospital i el polígon industrial d'Inca dins de la trama urbana de la ciutat, segons ha explicat el Consell a una nota de premsa. L'Ajuntament reclamava aquest pla des del 2016 i ara és a un pas de l'aprovació definitiva. Com que es tracta d'un instrument territorial, el Consell s'ha encarregat de la redacció, que va finalitzar el mes de juliol passat. Aquest divendres se n'ha fet l'aprovació inicial i està previst que el Ple del Consell de Mallorca ho aprovi definitivament el 31 de juliol.

L'àrea del PEFI ocupa una superfície de 133 hectàrees, situada al sud-est del nucli urbà. Tot i que no preveu cap requalificació de terrenys, és una àrea que inclou 30,5 hectàrees de sòl rústic. Prop de la meitat estan definides com a sistema general d'infraestructures, equipament o espai lliure. El PEFI permetrà el creixement del polígon industrial d'Inca, que s'integrarà a la ciutat mitjançant plans de desenvolupament urbà, juntament amb infraestructures com l'autopista i l'hospital. De fet, està previst crear un pulmó verd per a Inca, un parc que se situarà entre l'hospital i la ciutat.

D'altra banda, l'Ajuntament impulsarà actuacions de millora paisatgística que es duran a terme a zones com l'enllaç de l'autovia, els accessos cap a Palma, Sineu, Llubí i les estacions de tren, entre d'altres. El PEFI també farà una ordenació de les àrees de reconversió urbana, entre la carretera de Sineu i la Gran Via i la carretera de Llubí. Finalment, cal recordar que el PEFI delimita el parc agrari situat al nord-est de la ciutat. Un factor que l'Ajuntament podrà ampliar a través del Pla General d'Ordenació Urbana d'Inca (PGOU) i d'aquesta manera es protegiran alguns espais d'interès agrari de la zona periurbana.