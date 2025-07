El PSOE de Son Servera acusa l’Ajuntament de tolerar «simbologia feixista i lemes masclistes» en un torneig esportiu municipal

El PSOE Son Servera ha exigit aquesta setmana una rectificació i una condemna immediata dels fets ocorreguts recentment al municipi durant la disputa d’un torneig de bàsquet per a joves organitzat per l’Ajuntament. Durant els partits i el lliurament de trofeus alguns dels participants van lluir camisetes amb simbologies feixistes i nazis, sense que cap responsable de l’organització alertés de la il·legalitat de l’exhibició d’esvàstiques, frases amb connotacions sexistes, entre altres simbologies.

Cañadas ha lamentat la manca de «capacitat de reacció» dels responsables municipals davant d’uns fets «especialment tristos», per ser una iniciativa en la qual estaven involucrats menors d’edat. «La imatge d’un equip de govern a l’Ajuntament de Son Servera que es mostra insensible davant de l’exhibició de simbologia que justifica l’Holocaust i menysté a les dones, en un torneig a on participen menors en presència dels seus pares, és patètica», ha dit.

El PSOE davant la falta de reacció han exigit una disculpa pública de l’Ajuntament, especialment amb les famílies dels jugadors que van participar en aquest torneig, per uns fets «que no haurien d’haver passat mai si al capdavant de l’Ajuntament hi hagués gent amb un mínim de cultura democràtica i de decència», han clos.