Emergències recomana mantenir la precaució davant la previsió de pluges i tempestes a les Balears

La Direcció General d’Emergències i Interior del Govern ha activat l’Índex de Gravetat 1 (IG-1) del Pla Especial davant fenòmens meteorològics adversos (METEOBAL) davant la previsió de pluges i tempestes que afectaran especialment Eivissa i Formentera durant les properes hores.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), es preveuen precipitacions intenses que podrien arribar a acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora, amb activitat eléctrica, forts vents. També s’ha activat l’Index de Gravetat 0 (IG-0) per pluges i tempestes a Mallorca i Menorca, on també estan previstes pluges tot i que amb manco intensitat, amb acumulacions de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora. I també continua activat l’IG-0 per fenòmens costaners a totes les Illes Balears i l’IG-0 per rissaga a Menorca.

Per a coordinar les possibles actuacions, aquest dijous s’ha reunit el Comitè Tècnic Assessor del pla METEOBAL amb la participació de Delegació de Govern, Direcció General d’Emergències i Interior, Direcció General de Recursos Hídrics, AEMET, IBANAT, SAMU061, Serveis d’Emerències dels Consells d’Eivissa i Formentera, Guàrdia Civil, Universitat de les Illes Balears, Red Elèctrica i IBdigital.

Davant el risc derivat de les pluges i tempestes, Emergències recomana seguir aquests consells bàsics:

A casa:

• Assegura portes i finestres.

• Roman a les plantes superiors.

• Retira de l’exterior qualsevol objecte que pugui ser arrossegat per l’aigua.

• Guarda en llocs alts els objectes de valor, medicaments, documents, menjar, aigua potable i productes perillosos.

• Evita quedar-te en garatges o soterranis.

• Si l’aigua entra dins casa, desconnecta l’electricitat des de l’interruptor general.

A l’exterior:

• Allunya’t de torrents, rius i zones inundables.

• Si ets en zona urbana, cerca refugi en un edifici segur.

• No caminis per zones amb corrents d’aigua. Encara que no sembli perillós, la força de l’aigua et pot arrossegar.

A la carretera:

• Evita conduir si no és imprescindible.

• Si has de circular, redueix la velocitat i augmenta la distància de seguretat. Dona preferència a les vies principals i autopistes.

• En cas de baixa visibilitat, atura el vehicle i senyalitza la teva posició.

• No travessis zones inundades, encara que sembli que hi ha poca aigua. Amb només 30 cm d’aigua, els cotxes poden flotar.

• Si el cotxe comença a surar, surt immediatament per la porta o per la finestra.

• Si el vehicle queda immobilitzat, abandona’l i dirigeix-te a una zona elevada.

• Porta el mòbil carregat i el dipòsit del cotxe ple.

• No estacionis sobre ponts, voreres o a les desembocadures dels torrents.

Davant qualsevol emergència, podeu telefonar al 112.