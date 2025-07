El PSIB demana la dimissió de la batlessa de Felanitx per la topada amb l'oficial de la policia local

L'Agrupació Socialista de Felanitx ha demanat la dimissió immediata de la batlessa, Catalina Soler (PP), per suposadament «amenaçar» un agent de la policia local durant una festa celebrada el passat 12 de juliol a Portocolom.

Així ho han reclamat en un comunicat després que diversos mitjans de comunicació locals hagin fet públic que l'agent perjudicat ha redactat un informe intern en el qual dona compte de les amenaces i insults que suposadament li va proferir la batlessa.

«Catalina Soler ha demostrat un clar abús de poder, aquesta no és manera de tractar a un agent de l'autoritat que treballa per al municipi que governes, és a dir, un treballador públic. Ser batlessa no et permet tenir carta blanca per a fer el que vulguis», ha sostingut la portaveu dels socialistes a l'Ajuntament, Gracia González.

La regidora ha assenyalat que la batlessa els té «acostumats a les faltes d'educació i respecte cap a l'oposició i els funcionaris de la sala», però ha considerat que els fets narrats per l'agent suposen «travessar una línia vermella».

Els socialistes de Felanitx han traslladat el seu suport a l'agent que suposadament va rebre les amenaces. «Denunciar públicament aquestes actituds i abusos de poder és un acte de valentia. Per respecte als agents, als funcionaris i a tot el municipi, Catalina Soler ha de deixar de ser batlessa», ha resolt González.