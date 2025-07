Una recerca de la UIB obre camí a nous materials per a la nanotecnologia

Un equip d’investigadors del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment els resultats d’un estudi pioner en el camp del disseny de materials avançats amb propietats òptiques i electròniques que ofereixen un gran potencial d’aplicació en el camp de l’optoelectrònica i la fotònica, de la mà de la química supramolecular.

L’estudi s’ha publicat recentment a la prestigiosa revista científica 'Journal of the American Chemical Society' (JACS), una de les més importants en l’àmbit de la Química, i ha estat seleccionat com a tema de portada secundària per aquesta publicació.

L’article és el resultat d’una col·laboració multidisciplinària entre dos grups consolidats d’R+D+I de la UIB: el grup de Sistemes Supramoleculars i de Nanocaptura (SUPRANANO) i el grup de Sistemes Orgànics Funcionals (FOS). El treball dels investigadors de la UIB se centra en l’àmbit del disseny de cristalls líquids columnars luminescents. Aquests materials tenen propietats úniques, que combinen l’autoorganització molecular amb una emissió de llum eficient. És per això que són una àrea de recerca de gran interès, tant per a la comunitat científica com per a la indústria, per les seves prometedores aplicacions en l’electrònica, l’optoelectrònica i els sensors.

Així, l’estudi descriu el procés innovador de creació de cristalls líquids amb propietats òptiques i electròniques a través de «l’autoassemblatge» entre dues molècules amb grups donadors i acceptors d’enllaç d’hidrogen complementaris i anells aromàtics.

Els investigadors asseguren que els resultats aconseguits obren noves vies per al desenvolupament de materials amb propietats òptiques i electròniques ajustables a través de la química supramolecular.