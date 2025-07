Concentració a Manacor després de «l'onada de violència racista i feixista»

Diverses organitzacions i col·lectius de Manacor convoquen una concentració «contra les agressions racistes i feixistes». Entre les organitzacions adherides es troba Embat, Caterva, l'Assemblea antipatriarcal de Manacor, Neura, Xítxeros amb Empenta, Glosadors de Mallorca, Dones de Llevant, entre molts més. La concentració tendrà lloc el pròxim dimarts 22 de juliol a les 20 h a la Plaça Ramon Llull de Manacor.

Des de l'organització de la concentració expliquen: «Com a poble no podem quedar aturats davant l'onada de violència racista i feixista a Torre Pacheco, però que també s'ha reproduït a altres punts i que no resulten un fet aïllat, sinó el resultat d'un sistema econòmic i social profundament injust i el creixement dels discursos d'odi i de l'extrema dreta. Per això, és necessari que sortim als carrers, que ocupem les places, que se senti la veu de totes aquelles persones que contra aquest auge reaccionari, continuarem construint comunitat, justícia i llibertat per tot el poble».

Finalment, han clos: «Sumant cultures restam racisme».