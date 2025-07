'Mallorca per viure, no per especular' col·loca pancartes a Son Sardina que acusen PP i Vox «d'especuladors»

La plataforma Mallorca per viure, no per especular ha iniciat un taller de pancartes a Son Sardina i l'Assecar de la Reial per evidenciar la seva oposició a l'aplicació de la Llei d'Obtenció de Sòl a Palma i en què es critica el PP i Vox «d'especuladors».

En aquest sentit, han criticat que PP i Vox mantinguin una «total opacitat» sobre quan s'aprovarà al Ple de l'Ajuntament de Palma l'aplicació de la normativa, i han assenyalat que estaran «preparats per a qualsevol escenari» i han cridat a «fer créixer l'oposició a aquesta bomba urbanística», segons ha indicat la plataforma en un comunicat. Així, han remarcat que aquesta llei «afecta» tota la ciutat, especialment els barris i pobles amb més entorn rural però també tants altres municipis de Mallorca. Aquesta setmana, a més d'una recollida de firmes que preveuen «multitudinària», han organitzat tallers de pancartes, on també hi ha passat gent d'altres barris. «El resultat és que els carrers i les façanes ja comencen a cridar allò que pensa una immensa majoria, que és que la terra no es pot vendre i que qui estima l'illa i el seu medi ambient, no la posa en mans d'especuladors i promotors immobiliaris», han al·legat. D'aquesta manera, han recalcat que entre les persones que han posat Palma en aquesta situació, hi ha «polítics locals que mantenen un silenci vergonyós i còmplice amb la llei», tot i «ostentar càrrecs de moltes responsabilitats a la ciutat i a altes institucions de l'illa». Finalment, la plataforma ha animat que la gent signi el seu manifest i que decori les façanes de casa seva amb missatges «contra l'especulació» i «la destrucció del territori que promouen PP i Vox», així com concretament contra la Llei d'Obtenció de sòl que, a la seva manera de veure, «no només no dona solucions reals al problema dels entorns socials de l'illa».