Defunció d’un infant en un atropellament a Manacor

Un infant de 10 anys, veïnat de Manacor, ha mort aquest dijous vespre, víctima d'un tràgic atropellament al passeig del Ferrocarril de Manacor. L’accident també ha causat ferides lleus a altres infants de la mateixa família.

Segons ha explicat l'Ajuntament, la Policia Local de Manacor ha intervengut ràpidament al lloc dels fets, on s’han mobilitzat tots els serveis d’emergència, sanitaris i la col·laboració de la Policia espanyola. El departament d’Atestats de la Policia Local està investigant les causes de l’accident i la informació s'actualitzarà tan bon punt sigui possible.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, en nom de tot l’Ajuntament, ha expressat el «condol més sincer» a la família i a les persones properes a l’infant, i ha desitjat una «ràpida recuperació» als ferits en aquest tràgic accident.