La platja d’Alcúdia, pionera a Mallorca en implantar un sistema de salvament amb dron

La platja d’Alcúdia s’ha convertit en la primera platja de Mallorca a implementar de manera operativa un sistema de salvament amb dron, un avanç tecnològic que reforça el dispositiu de seguretat del litoral i que «permet actuacions molt més ràpides i eficients davant situacions d’emergència marítima».

Per a posar en pràctica aquest nou recurs, s’ha dut a terme un simulacre de salvament a la mateixa platja, amb la presència de la batlessa, Josefina Linares, el regidor de Platges, Francisco Rodríguez, i altres representants municipals.

L’exercici ha simulat un accident on un banyista era colpejat per una embarcació fora de la zona abalisada. Immediatament, s’ha activat un complet dispositiu d’emergència que ha integrat per primera vegada a Mallorca un dron especialitzat en salvament amb capacitat de llançament de material flotant i transmissió d’imatge aèria en temps real.

Aquest simulacre ha permès demostrar l’eficàcia i rapidesa del sistema, capaç d’entrar en acció en menys de cinc segons des de l’activació de l’alerta, oferint una assistència immediata i complementària als equips humans.

El dron emprat està dissenyat específicament per a operatius de socorrisme, amb tecnologia punta: pot transportar dues armilles salvavides, disposa de càmera amb intel·ligència artificial per a localitzar persones i emetre alertes de perill, així com altaveu per a megafonia d’emergència. Té capacitat per a operar en condicions meteorològiques adverses, suportant ràfegues de vent de fins a 32 nusos i exposició solar prolongada.

Alcúdia esdevé així la primera platja de Mallorca (entenent que a Santanyí el servei s’ha desplegat a cales) en aplicar de forma real aquest sistema de salvament amb dron.