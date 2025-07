Recrimina a quatre joves que posin els peus damunt les cadires a un bus de Cala Major i li peguen una pallissa

Un home ha explicat que va pujat al bus que comunica Palma amb Cala Major i que va trobar un grup de persones mal assegudes, amb els peus per damunt dels seients, ocupant més dels necessaris, per la qual cosa els va recriminar la seva actitud i els va demanar que li deixassin asseure's. Els joves es varen aixecar dels seus seients i varen començar a agredir l'home, amb cops de puny i puntades per tot el cos, incidint en el rostre.

La dona que acompanyava la víctima, que també va rebre cops, i el conductor del bus han corroborat la versió de la víctima, que ha estat traslladada en ambulància a un centre hospitalari. El Grup d'Homicidis de la Policia espanyola s’ha fet càrrec de la investigació, ha detingut dos dels joves i n’ha identificat altres dos.