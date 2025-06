Ben Amics lliura els premis Siurell i Dimoni Rosa 2025

L'associació Ben Amics va fer entrega aquest dissabte, durant la celebració de l'Orgull, dels premis Siurell i Dimoni Rosa 2025.

Segons ha informat Ben Amics, en una nota de premsa posterior a la celebració aquest dissabte del Dia de l'Orgull, el Siurell Rosa 2025, que reconeix les contribucions positives a la visibilitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+, ha estat per a l'autor de nombrosos articles sobre diversitat sexual i de gènere Nel Martí.

Per contra, el Dimoni Rosa 2025, que reconeix les contribucions negatives a la visibilitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+, va ser atorgat al Govern i al Consell de Mallorca. Cap representant d'aquestes institucions no va anar a recollir el guardó.

Finalment, l'associació Ben Amics va voler lliurar el Siurell d'Or, un reconeixement honorífic, a títol pòstum, a qui va ser síndic general de Can Gazà, Jaume Santandreu, «per la seva vida lliurada a la dignitat de les persones més excloses, i per haver estat una figura pionera en la defensa dels drets LGTBI».

Per a Ben Amics, el testimoni vital de Santandreu, «marcat per la coherència entre fe, amor i llibertat, va trencar tabús dins i fora de l'Església». «En fer pública la seva relació amb el seu company de vida i denunciar sense por la hipocresia de les estructures que marginen per raó d'orientació sexual, Santandreu va oferir un exemple poderós d'autenticitat», ha destacat l'associació.

«Aquest premi honra, per tant, no només la seva lluita, sinó també el seu llegat d'amor radical cap a tots els cossos, desitjos i existències diverses, just ara que la seva absència es converteix en llavor», ha posat èmfasi l'associació Ben Amics.