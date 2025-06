La Flama del Canigó arriba a Manacor el vespre del 23 de juny

Un any més, el poble de Manacor rebrà la Flama del Canigó i ho farà durant el vespre del 23 de juny, vesprada de Sant Joan. El capvespre del mateix dia, una representació de l'OCB de Manacor, es desplaçarà al poble d'Alaró on es distribuiran les flames que arribaran als altres pobles.

A Manacor, l'acte començarà a les 20 hores a l'Ajuntament i la recepció de la Flama anirà acompanyada pels xeremiers de Manacor.

Tot seguit, es farà la lectura del manifest de l'Obra Cultural Balear. Després es donarà pas a l'actuació de la colla de castellers, Al·lots de Llevant i finalitzarem amb una demostració de Rap amb en Rafel Swing. La cafeteria NOU CONVENT tindrà obert de les 19.30 fins a les 22.45 h i oferirà begudes, entrepans i panades per a tots aquells que es decideixin a menjar qualque cosa durant l'acte de celebració de la vesprada de Sant Joan.

La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels focs de Sant Joan, símbol de la nostra identitat, una festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l'element del foc com a símbol preeminent. La tradició de les fogueres de Sant Joan és una celebració molt antiga, transmesa de generació en generació al llarg de molts segles, amb ella els primers pobladors de les nostres comarques festejaven la nit més curta de l’any: el solstici d’estiu. D’aquesta manera, s’han anat transformant aquelles celebracions prehistòriques en els focs de Sant Joan actuals. Les festes populars i tradicionals són una eina bàsica de cohesió i de construcció col·lectiva. Com a tals, les tradicions es van renovant i adaptant a les noves realitats socials i culturals. Davant els nous reptes socials que ens afecten, la cultura popular és una bona eina de transformació i de cohesió. Per això, volem donar un nou impuls a la Festa de Sant Joan dotant de més eines la Flama del Canigó per arrelar-la al màxim nombre de municipis i ciutats del país i fer-ne el referent nacional de la festa de Sant Joan.