Pimem demana un canvi radical en la contractació pública i titlla de corrupció sistèmica el model actual

Pimem insta el Govern espanyol a reformar la Llei de Contractació Pública. «El sistema actual premia als qui han defraudat a l’Estat i castiga les empreses honestes que competeixen en desigualtat, especialment a les pimes la participació de les quals en la contractació pública està molt per sota del seu pes en l’economia», denuncien.

«És inadmissible que, en ple 2025, es continuï finançant amb diners de tots als qui han saquejat el públic, i empreses amb antecedents penals continuïn beneficiant-se del pressupost públic», segons Jordi Mora. Per la patronal la nova reforma de la Llei de Contractació Pública ha d'incloure instruments per a incrementar la participació de les pimes, com una quota mínima del 25% destinada a pimes. Aquestes declaracions han estat fetes dins el marc de l’Assemblea de Conpymes celebrada aquest dijous a Madrid.