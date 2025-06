Compromís polític per garantir «màxima transparència» al Consell de Menorca

El ple del Consell Insular aprova per unanimitat la proposta de Més per Menorca per garantir els drets d'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient

La iniciativa, defensada pel conseller Esteve Barceló, s’ha presentat arran de les reiterades crítiques del «Defensor del Pueblo» per la manca de transparència a Menorca. Tal com recorda Més per Menorca, el darrer informe d’aquest organisme independent ha tornat a assenyalar negativament l’illa, amb especial incidència en el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic, sense que s'hagi percebut cap millora significativa respecte a l'any anterior.