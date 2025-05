La Plataforma per la Llengua celebra la normalització dels panells lluminosos de les carreteres

La Plataforma per la Llengua ha celebrat que els panells lluminosos de diferents carreteres que gestiona el Consell de Mallorca incloguin a la fi, els topònims en català.

Des de l'entitat varen denunciar públicament la setmana passada que en les carreteres Dt.-1, Dt.-13 i Dt.-19 hi havia panells d'informació amb indicacions únicament en castellà i topònims amb formes no oficials i es varen posar en contacte amb la institució insular perquè ho corregís.

Una setmana després, la Plataforma ha celebrat l'agilitat amb la qual s'ha fet el canvi, a través de la Direcció General de Trànsit (DGT), però ha lamentat que hagi estat necessari denunciar-ho perquè la institució actuàs.

Perquè la situació no es torni a repetir, l'organització es vol reunir amb el director insular d'Infraestructures i Mobilitat, Rafel Gelabert.

Concretament, Plataforma per la Llengua va detectar que des de feia un parell de mesos en les carreteres Dt.-1, Dt.-13 i Dt.-19 hi havia panells lluminosos amb topònims com Paguera, Pil·larí, Aeroport i Port.

Aquest fet, han advertit, suposava un retrocés del català en la senyalització viària i una vulneració del marc legal que protegeix l'ús de la llengua catalana, pròpia de Balears, en l'àmbit institucional i públic.

Després de denunciar-ho, segons l'organització, el Consell va assenyalar que els panells els gestionava la DGT i va instar aquest organisme a rectificar-los i a complir amb la llei de normalització lingüística.

Per a l'entitat, la presència del català en exclusiva en la senyalització pública no sols és una obligació legal, sinó també una eina fonamental per a la cohesió social i la igualtat lingüística.

En aquest sentit, han remarcat que «un paisatge lingüístic normalitzat és el millor ambient per a l'aprenentatge del català per part dels nouvinguts». Al seu criteri, l'ús de topònims castellanitzats és especialment greu perquè atempta contra la història mateixa i la identitat de Mallorca.