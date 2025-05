Nombroses famílies de Marratxí gaudeixen de l’‘Escapada Esportiva’, un cap de setmana d’esport, natura i convivència

Aquest cap de setmana, prop de 200 veïnats participen en l'‘Escapada Familiar Esportiva’ organitzada per l’Ajuntament de Marratxí a l’Hotel Iberostar Waves Cala Barca, a Santanyí. Aquesta iniciativa, que no se celebrava des de feia anys, ofereix a les famílies del municipi l’oportunitat «de gaudir d’un programa complet d’activitats esportives i d’oci en un entorn natural privilegiat que afavoreix la convivència».

La programació inclou disciplines com ioga, pilates, zumba, pàdel, vòlei, futbol, aquagym, excursions i sessions de ball, pensades per a totes les edats. El format s’ha renovat respecte a edicions anteriors, adaptant-se a les noves demandes socials, amb propostes tant individuals com grupals. A més, permet moments de descans i desconnexió per als adults, mentre els més petits gaudeixen d’activitats dirigides.

El batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que «aquest programa representa la nostra ferma aposta per l’esport com a eina de cohesió social i benestar. Les famílies del nostre municipi mereixen espais de qualitat on compartir experiències saludables. Ens encanta veure com aprofiten aquesta oportunitat que combina esport, oci i convivència en un sol cap de setmana».

Per part seva, el regidor d’Esports, Juan Antonio Estarellas, ha subratllat l’èxit de la convocatòria. «És una escapada de cap de setmana per trencar la rutina i fer alguna cosa diferent. S’hi han apuntat més de 160 persones», ha dit. A més, ha avançat que l’Ajuntament espera consolidar aquesta activitat com una cita fixa dins el calendari anual.

Segons l’Ajuntament, l’‘Escapada Familiar Esportiva’ no només fomenta la pràctica de l’esport, sinó que també «enforteix els vincles familiars i dona resposta a una demanda creixent de propostes saludables compartides, en un moment en què la ciutadania valora cada vegada més els espais d’oci actiu i comunitari».