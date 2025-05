Palma celebra la Fira de la Sardina, un homenatge al producte local, la pesca tradicional i la cultura marinera

Palma acollirà, del 15 al 18 de maig al Moll de Pescadors, la primera edició de la Fira de la Sardina de la ciutat, impulsada per la Confraria de Pescadors en col·laboració amb l’Ajuntament, amb l’objectiu de posar en valor el producte local, la pesca tradicional i tot allò que connecta amb el nostre entorn més pròxim: la mar balear.

L’esdeveniment, amb més de 40 carpes, respon a una reivindicació històrica del sector pesquer i neix per a posar en valor la sardina mallorquina i el peix blau, destacant-ne el valor nutricional, així com el paper en la gastronomia local i la tradició pesquera de l'illa.

Durant la presentació, el president de la Confraria de Pescadors, Domingo Bonnin, ha recordat que es dona el sus «a un projecte que dona resposta a una reivindicació històrica». «Aquesta fira és una gran oportunitat per unir el sector pesquer de Palma amb la restauració local, i posar en valor un producte nostre com és la sardina mallorquina», ha incidit, a la vegada que ha agraït el suport de totes les institucions per fer-lo possible, com ara l’Ajuntament de Palma, «que ha posat la primera pedra per fer-ho possible».

Seguidament, la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, ha destacat el suport que l’Ajuntament de Palma dona a iniciatives com la Fira de la Sardina, que promouen el consum de producte local i de quilòmetre zero, alhora que reforcen el paper clau de la restauració i dels petits negocis en l’economia, la cultura i la cohesió social de la ciutat. «La sardina mallorquina, així com el peix blau en general, representa molt més que un aliment: és part del nostre llegat cultural i gastronòmic, fruit del saber de generacions que han viscut de la mar», ha assegurat Ferrer.

Per la seva part, i per tancar l'acte, el primer tinent de batle i regidor de Turisme, Cultura, Esports i Coordinació Municipal, Javier Bonet, ha agraït especialment a la Confraria de Pescadors de Palma la seva confiança i implicació. «Gràcies per creure en aquest projecte i per compartir-lo amb tota la ciutat», ha dit. Així mateix, ha destacat que aquesta fira no és només una cita gastronòmica, sinó que representa molt més i «ens acosta a la tradició, a la cultura, a la pesca tradicional i, sobretot, a aquest producte que tots coneixem i apreciem: la sardina mallorquina».

Bonet ha posat també en valor el treball de les persones que fan possible que el peix arribi a les nostres taules, remarcant que «hi ha gent que es desperta cada dia per a fer possible que aquest producte arribi a les cases i locals de restauració», i ha esmentat el compromís adquirit per l'Ajuntament per a donar «més promoció i visibilitat al sector», un compromís que «avui es materialitza amb aquesta fira».

En aquesta línia, els regidors han convidat tota la ciutadania a participar i gaudir dels quatre dies de fira, «pensada per a tots els públics», i que constitueix una excel·lent oportunitat per a continuar apostant per la gastronomia, el comerç local i el futur sostenible de Palma.

Podeu consultar-ne la pogramació aquí: firadelasardina.com