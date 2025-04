Convoquen una assemblea oberta per a «organitzar la resposta davant la farsa electoral de la UIB»

Diferents organitzacions estudiantils de Mallorca organitzen una assemblea oberta «per a organitzar una resposta al Campus davant la farsa electoral a la UIB i la política universitària de Jaume Carot», tal com han informat aquest dimecres. La iniciativa compta el suport de diversos col·lectius estudiantils i altres treballadors de la Universitat, i es tracta d'una iniciativa oberta a tothom.

El dimecres 21 de maig hi ha eleccions a rector de la UIB. «Després d'atemorir i comprar l'oposició, tot sembla indicar que Jaume Carot serà l'únic candidat d'una farsa que li permetrà estendre 6 anys més un primer mandat que passarà a la història per: enfortir relacions amb empreses que financien el genocidi palestí, com Banc Santander; blanquejar el negoci immobiliari amb cursos d'experts en lloguer turístic; apujar taxes i preus, com els menús de les cantines, restringir els drets polítics i l'accés dels estudiants a espais per a organitzar actes; amenaçar i reprimir l'organització estudiantil (no oblidem com hi varen actuar davant l'acampada per Palestina), castigar la discrepància professional a les facultats, i permetre l’activitat de col·lectius feixistes que han agredit estudiants al campus».

Si sou estudiants o treballadors de la UIB i vos oposau a «la universitat-empresa que promou Jaume Carot», la iniciativa vos convida a assistir i participar de l'assemblea oberta del proper 6 de maig. «Desemmascarem el seu projecte elitista, autoritari i còmplice amb el genocidi», finalitza el comunciat informatiu.