El Pi, preocupat per la mobilitat en la reforma de la plaça Major de Palma

Davant l'anunci del projecte de reforma de la plaça Major de Palma, que preveu la peatonalització de la zona adjacent a la Rambla i la reubicació dels accessos a l'aparcament subterrani, El Pi-Proposta per les Illes Balears manifesta la seva «inquietud» respecte a les implicacions que aquestes modificacions poden tenir en la mobilitat urbana.

Catalina Barceló, presidenta d'El Pi Palma, que ha recollit les demandes dels comerciants de la zona, ha expressat la seva preocupació per l'impacte que la peatonalització de l'àrea podria tenir en el transport públic i privat.

«És essencial que els autobusos de l'EMT puguin continuar arribant a la plaça Major per a mantenir un servei eficient per als ciutadans. A més, els vehicles han de poder accedir al final de la Rambla i disposar d'una zona per girar i reprendre la marxa, assegurant així una circulació fluida i evitant congestions en altres vies del centre», ha declarat Barceló.

El projecte actual contempla la supressió de l'accés a l'aparcament des de la façana principal, proposant en el seu lloc túnels des dels carrils de la Rambla per a accedir-hi, amb l'objectiu de reduir la presència de vehicles en superfície i potenciar l'espai per als vianants.

Tot i que El Pi valora «positivament» les iniciatives que cerquen millorar l'espai urbà i fomentar l'accessibilitat, considera fonamental que aquestes «no comprometin la funcionalitat del transport públic ni la comoditat dels conductors».

«Demanam a l'Ajuntament de Palma que tengui en compte aquestes consideracions en el desenvolupament del projecte, cercant solucions que conciliïn la millora estètica i funcional de la plaça Major amb les necessitats de mobilitat de tots els ciutadans», ha conclòs la presidenta d'El Pi Palma.