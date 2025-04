Les Balears mantenen el subministrament elèctric però es queden sense alguns serveis de telefonia i d’internet

L’apagada elèctrica que ha afectat Espanya i Portugal ha tengut efectes també sobre les Illes Balears. Tot i que no hi ha hagut els talls de subministrament elèctric a les Balears, sí que s’han notat efectes com caigudes dels serveis de telefonia i d’internet.

Les mancances són a causa que part de les infraestructures que suporten el trànsit de dades i comunicacions estan ubicades al Continent i han quedat temporalment fora de servei pel tall elèctric. Això provoca desconnexions intermitents i caigudes de senyal, tant en xarxes fixes com mòbils. L'Institut Nacional de Ciberseguretat espanyol (Incibe) ha publicat una sèrie de recomanacions a seguir davant l'apagada elèctrica, com ara no saturar els serveis d'emergència i telefonar al 112 només si és estrictament necessari, i prioritzar l'estalvi de bateria dels dispositius. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indicat que treballen a contrarellotge per restablir la connectivitat, però adverteixen que les incidències podrien continuar durant les properes hores. Mentrestant, ha instat la ciutadania a mantenir la calma i limitar l'ús de serveis digitals a allò estrictament necessari fins que es normalitzi la situació. L'afectació a les connexions no es limita a la Península Ibèrica i, en menor mesura, a les Balears, sinó que també està ocasionant problemes a nivell internacional. El govern algerià ha informat aquest dilluns que el tall general d'electricitat que ha afectat Espanya i altres països europeus podria provocar interrupcions al servei d'Internet les pròximes hores. També l'operador de telefonia mòbil marroquina Orange Maroc ha informat aquest dilluns de problemes al trànsit d'internet a causa de l'apagada elèctrica a Espanya i Portugal, que ha afectat les connexions internacionals.