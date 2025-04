Condemnats per vendre mel contaminada a Eivissa

Dos acusats de vendre mel contaminada a Eivissa han acceptat aquest dilluns sengles condemnes a tres mesos de presó per un delicte contra la salut pública per imprudència greu.

Els dos investigats han arribat aquest dilluns a un acord a la vista prèvia celebrada a l'Audiència Provincial i han vist reduïdes substancialment les condemnes a 14 anys de privació de llibertat que reclamava la Fiscalia per un delicte contra la salut pública.

Els dos homes, que no entraran a la presó a condició de no delinquir en els propers dos anys, han reconegut que entre setembre del 2018 i maig del 2020 varen comercialitzar productes relacionats amb la mel que excedien les quantitats legalment establertes de substàncies com l'Acrinathrinen, el Coumaphos, el chlofenviphos i el taufluvalinate.

La presència d'aquestes quantitats d'insecticides suposaven que els productes no eren aptes per al consum humà a causa dels possibles riscos que comporta la seva ingesta.

L'advocat dels processats ha explicat després de la vista que el que estava contaminat no era la mel, que seguia sent apta per al consum, sinó la cera del tros de rusc que s'incloïa dins del pot.