Cort fa neta l'escultura dedicada a Josep Maria Llompart i critica la deixadesa d'equips de governs anteriors

L’Ajuntament de Palma, a través de l’empresa municipal Emaya, ha completat les tasques de neteja i manteniment de l’escultura dedicada a la figura de Josep Maria Llompart, que es troba ubicada a la plaça del barri del Rafal Vell.

L’obra, que va ser inaugurada el 13 de desembre de 2018, va partir de la iniciativa de l’associació de veïnats amb la intenció de retre homenatge a l’il·lustre poeta, assagista, intel·lectual, crític literari i activista cultural, de qui enguany es compleix el centenari del seu naixement, a Palma, el 23 de maig de 1925.

«Des de feia temps, l’escultura venia presentant clars signes de deteriorament a causa de pintades i altres accions vandàliques que havien contribuït a degradar-la. Ara, l’actuació dels operaris d’Emaya ha permès restablir l’aspecte original de la creació, que, amb motiu de la seva instal·lació, va dur aparellada, per part de l’Ajuntament, una reordenació de l’espai on s’hi ubica per tal de millorar estèticament aquest punt del barri», ha explicat l'Ajuntament de Palma en un comunicat.

A més, des de Cort han criticat que «al llarg de les darreres legislatures, l’escultura no havia estat objecte de cap tipus d’intervenció, circumstància que ha fet més notoris encara els efectes de les accions vandàliques».