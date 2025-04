Demanen que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí dediqui un carrer als Norats

Solidaritat amb la memòria democràtica. Una iniciativa a la plataforma Change.org demana que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí dediqui un carrer als Norats. La petició, impulsada per Josep Ordines-Capó, ja té més de 50 signatures en només un dia.

«Com a defensor dels drets i dels valors democràtics, aquesta petició té un significat profund per a nosaltres. En aquesta petició, demanam que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí (Mallorca) reivindiqui la memòria dels Norats, dos individus que, tristament, van ser víctimes de la repressió franquista», diu la petició.

«A Mallorca, milers de persones van ser perseguides i represaliades per les seves conviccions polítiques durant el període de dictadura franquista en què es va reduir a la força el component democràtic de la nostra societat. Els Norats representen aquesta història tràgica de resistència a la dictadura», assegura.

«Defensant els drets, la justícia i la memòria històrica, demanam a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí que dediqui un dels carrers o places del municipi als Norats. Aquest seria un pas cap a l'homenatge adequat a la seva memòria i un reconeixement del valor de la democràcia i de la llibertat», conclou.

Per aquesta raó, demanen signar la petició per instar a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a prendre aquesta «acció important». Podeu accedir al formulari per signar la petició a través del següent enllaç.