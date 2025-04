Quan començaran a aplicar-se les sancions de la nova ordenança de «foment de la convivència cívica» de Palma?

Les sancions contemplades a la nova ordenança municipal de «foment de la convivència cívica» de Palma, que va ser aprovada aquest dijous al ple, es començaran a aplicar el mateix dia que entri en vigor, previsiblement al maig.

Ho han anunciat aquest divendres la regidora d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, en una roda de premsa per a donar compte de la campanya que posaran en marxa per a informar la ciutadania de les novetats normatives.

La portaveu de l'equip de govern també ha descartat la possibilitat que les sancions que preveu l'ordenança es paralitzin fins una vegada conclosa la campanya de sensibilització i prevenció. Així, les multes començaran a imposar-se el mateix dia que la normativa entri en funcionament, després que es publiqui al Butlletí Oficial de Balears (BOIB).

A diferència de la moratòria de sis mesos que es va establir per a començar a sancionar les infraccions relatives a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), ha defensat que l'ordenança cerca resoldre qüestions relacionades amb la convivència ciutadana. "+«I quan parlem de convivència no podem esperar», ha assenyalat.

«No facis es burot»

La campanya, que ha estat desenvolupada per una empresa de comunicació i el lema de la qual serà 'No facis es burot', es distribuirà per diversos canals -mitjans de comunicació, xarxes socials, cartells i fullets, entre d'altres- i almenys en tres idiomes, català, castellà i anglès.

Amb ella, ha destacat Celeste, se cerca promoure l'«amor propi» per Palma. «Per primera vegada posam el focus en que Palma també té amor propi, i s'ha de fer valer. Qualsevol actitud que en un moment determinat afecta la convivència o embruta la ciutat, fereix l'amor propi d'una ciutat tan bonica i tan meravellosa», ha dit.

La campanya també informarà sobre les sancions a què la ciutadania es pot exposar si incompleix la normativa municipal, que abasta des dels grafits a la residència en caravanes, passant pels botellots, els residus, les actuacions de carrer o la circulació en vehicles de mobilitat personal.

Celeste ha detallat que la idea és que la campanya també es difongui als hotels de zones turístiques com Platja de Palma o Cala Major.

«Cal fer veure als nostres visitants, que són molts i els rebem amb els braços oberts, que l'amor propi de Palma tampoc no l'ha de ferir qui la visita. Pretenem arribar a tots racons de la ciutat, a les persones que l'habiten i la visiten, i fer-los reflexionar perquè no siguin un antiheroi», ha incidit.