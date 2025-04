El Govern presenta el programa de Festes Segures per a la prevenció i reducció de situacions de risc als municipis

El Govern posa en marxa el programa de Festes Segures per a la prevenció i reducció de situacions de risc des de l’àmbit de la seguretat pública a les festes dels municipis de les Illes Balears. Aquest programa s’afegeix als impulsats per l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) com els de Policia Tutor, Educació Viària i XPO i neix a partir de les experiències pilot d’aquest programa dutes a terme al Firó de Sóller i les festes de Sant Joan de Ciutadella i de la Patrona de Pollença que el Govern va dur a terme l’any passat en col·laboració amb aquests ajuntaments. Festes Segures ha estat presentat avui per la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas; el director general d’Emergències i Interior del Govern, Pablo Gárriz, i el coordinador del programa, Rafel Covas.

Estarellas ha explicat que aquesta iniciativa deriva del notable increment en el nombre de festes populars i patronals a les illes durant els darrers 20 anys, «un fet que implica també un major nombre de situacions de risc». «Teníem molt clar que havíem de facilitar noves estratègies i eines als i les policies locals encarregats de mantenir la seguretat durant les festes». La consellera també ha explicat que a través de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) s’ha creat un programa de formació específica per a la Policia Local en situacions d’aglomeració de persones. Una formació que ja s’ha començat a impartir i que s’ha dissenyat a través de l’experiència aportada pels agents i joves que han exposat les principals problemàtiques que han viscut durant les festes.

«D’aquesta manera, amb un programa amb objectius clars que serveix de guia i amb uns cossos de policia local més i millor formats, és molt més fàcil assolir l’objectiu que els nostres pobles i ciutats tenguin unes festes més segures», ha manifestat Estarellas. Per a donar a conèixer el nou programa es contarà amb la implicació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i dels mitjans de comunicació perquè aquest missatge arribi a tots els municipis i a tots els ciutadans de les Illes.

A més, la consellera ha afegit que, per a reforçar la prevenció dirigida al públic més jove, la implicació dels Policies Tutor també serà «cabdal» dins de les activitats que preveu el programa Festes Segures, amb la «realització dels tallers de prevenció a les escoles de les Illes». Cal recordar que el curs passat es varen impartir més de 200 sessions informatives en diferents centres educatius amb la participació de més de 5.000 alumnes.

Per la seva part, Rafel Covas, coordinador del programa Festes Segures, ha explicat que a partir d’aquest moment es començarà a fer feina amb els ajuntaments de Sóller, Ciutadella i Pollença i a partir del mes de setembre, en col·laboració amb la FELIB, s’obrirà la inscripció al programa a la resta d’ajuntaments de les Illes amb els quals es definirà un pla d’objectius concret per a cada municipi i les seves festes: «L’objectiu és que el 1r de gener de 2026 tots els municipis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera tenguin el seu programa de Festes Segures definit».

Finalment, el director general d’Emergències i Interior, Pablo Gárriz ha dit que des del Govern «estam fent feina per canviar la cultura del risc per una cultura de la prevenció i la protecció perquè unes festes segures no són unes festes avorrides; són unes festes on tots hi podem participar sabent que ho passarem bé i que no tendrem cap problema».

El programa de Festes Segures inclou un material dissenyat per a repartir durant les festes com taps per als tassons per evitar la submissió química, bosses, ventalls, adhesius i també una guia explicativa del programa.

A la roda de premsa hi han assistit també la secretària general de la FELIB, Neus Serra; la coordinadora autonòmica del Pla d’Adiccions i Drogopendències (PADIB), Elena Tejera, i regidors i caps de policia dels ajuntaments de Pollença, Sóller i Ciutadella.

Al final de la presentació, els caps de policia i regidors dels ajuntaments de Sóller, Pollença i Ciutadella, juntament amb la coordinadora autonòmica del PADIB, han mantengut la primera reunió de treball amb el director general d’Emergències i Interior i el coordinador del Programa Festes Segures, Rafel Covas, per començar a dissenyar el Pla d’objectius dels tres ajuntaments.