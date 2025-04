Felanitx acollirà el 'Concurs de tast de vins per parelles' organitzat per la DO Pla i Llevant

La Denominació d’Origen Pla i Llevant organitza el dijous 22 de maig a les 19.00 h el primer 'Concurs de tast de vins per parelles', una cita enoturística oberta al públic adult que tendrà lloc en un escenari emblemàtic: Portasses de l’Hospici, a Felanitx.

Aquesta iniciativa té com a objectiu principal fomentar la cultura del vi mitjançant una activitat lúdica, participativa i formativa. Al mateix temps, pretén donar a conèixer els vins elaborats sota el segell de qualitat de la DO Pla i Llevant, així com posar en valor la feina de les bodegues del territori.

Durant el concurs, les parelles participants realitzaran un tast a cegues de vuit vins diferents, responent preguntes relacionades amb les varietats, els mètodes d’elaboració i les característiques organolèptiques de cada mostra. Un jurat format per membres del Consell Regulador de la DO, enòlegs i professionals del sector, serà l’encarregat de puntuar les respostes i determinar les parelles guanyadores.

El concurs comptarà amb premis valorats en 1.000 € en vi, repartits entre les tres primeres parelles classificades:

∙ Primer premi: 50 % del total

∙ Segon premi: 30 % del total

∙ Tercer premi: 20 % del total

A més, cada participant no guanyador rebrà una ampolla de vi com a obsequi per la seva participació.

La inscripció, amb un preu de 40 € per parella, s’ha de realitzar exclusivament a través de la plataforma www.ticketib.com, i estarà oberta fins al dimecres 21 de maig a les 10.00 h. Les places són limitades i és imprescindible ser major de 18 anys per participar-hi.

Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Felanitx i el patrocini de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern.