Torna Manacor Encantat: un maig i juny plens de Rondalles, cultura popular i comerç local

Manacor ja es prepara per a viure una nova edició de Manacor Encantat, la campanya de dinamització comercial que divulga les Rondalles recollides per Antoni M. Alcover. Una proposta lúdica, cultural i comercial que omplirà els carrers del centre amb rondalles, tallers, música, fira i activitats per a tots els públics amb el doble objectiu de potenciar el comerç local de Manacor i donar a conèixer el patrimoni cultural de les Rondalles. Durant més d’un mes, del 3 de maig al 14 de juny, el municipi es tornarà a transformar en un espai viu on la tradició i la creativitat es donen la mà.

Enguany es tornaran a instal·lar set escultures gegants inspirades en les Rondalles, que serviran com a punt de trobada i de fil conductor per a moltes de les activitats. Aquestes figures, algunes de les quals ja s'han començat a instal·lar aquest dijous, estaran distribuïdes per diferents espais del centre: Dimoni: passeig de Na Camel·la

Rei: carrer del Mercadal

Cavall: plaça del rector Rubí (El Palau)

Bruixa Joana: plaça de sa Bassa

Gegant: rambla del Rei En Jaume

Joanet de sa Gerra: plaça de Sant Jaume

Àguila de la Flor Romanial: plaça des Cós La programació de Manacor Encantat 2025 arrencarà el proper 3 de maig amb una marató de contarrondalles al carrer i un pícnic creatiu amb tallers de pintura lliure i caricatures en directe. Una jornada pensada per viure en família, en plena primavera manacorina. El 16 i 17 de maig, el protagonisme el prendran el teatre de teresetes, amb l’estrena balear de Rita, la rínxols i els tres óssos de la companyia Binixiflat, i el joc d’escapada en viu ‘La rondalla perduda de Mossèn Alcover’, una proposta immersiva per redescobrir l’imaginari popular. També hi haurà una nova edició de la Vermutada, amb concerts a plaça i ambient de festa. La cursa Manacor Encantat, el 17 de maig, serà un altre dels moments destacats: una cursa popular i inclusiva on es pot participar a peu, amb rodes o amb vehicles adaptats, enguany a la plaça des Cós. El comerç local treurà els Estocs al carrer del 24 al 26 de maig, una oportunitat per gaudir de descomptes i botigues a l’aire lliure. El 7 de juny, Manacor retrà homenatge a la tradició terrissera amb el mercadet d’artesans del fang, una mostra de gegantons, exposicions a cel obert i tallers de ceràmica per a tots els públics, al voltant de la figura d’en Joanet de sa Gerra. I per a tancar aquesta edició, el 14 de juny hi haurà una jornada de vermuts i animació musical amb la xaranga Estupendos Burruños, que recorrerà els establiments comercials adherits per dinamitzar el centre de la ciutat. La delegada de Comerç, Paula Asegurado, assegura que «amb aquesta nova edició, Manacor Encantat està més que consolidat com una aposta decidida per la cultura popular, la dinamització del comerç i la posada en valor de la xarxa comercial i cultural manacorina a través de la festa i la participació ciutadana».