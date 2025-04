La Nit del Vi celebra 20 anys posant en valor els vins de Mallorca

El Pati de la Misericòrdia ha acollit la presentació de la 20a edició de la Nit del Vi, una cita imprescindible per als amants del vi mallorquí i per als defensors del producte local. L’acte ha comptat amb la participació de representants institucionals i entitats col·laboradores, i ha posat en relleu el compromís de l’illa amb els petits cellers i la seva tasca d’elaboració vinícola.

Organitzada per l’Associació de Petits Cellers de Mallorca, aquesta nova edició reunirà el proper 25 d’abril un total de 31 cellers de Mallorca, que oferiran al públic assistent la possibilitat de tastar més de 200 referències de vins: blancs, rosats i negres, incloent les novetats d’enguany.

Guillem Vicens Xamena, president de l’Associació, ha explicat que «la Nit del Vi és una oportunitat per a conèixer els darrers vins que elaboren els cellers, en un ambient únic i proper. L’entrada té un cost de 20 euros, dels quals 10 es podran bescanviar per vi dins el recinte». A més, ha destacat el caràcter solidari de l’esdeveniment: «Els beneficis es destinaran a l’Associació Girasol, que dona suport a persones amb trastorn mental i les seves famílies, i a la Fundació Aspas, que atén persones amb discapacitat auditiva i promou la seva inclusió».

Per part del Consell de Mallorca, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha volgut remarcar el suport institucional: «El Consell està al costat dels nostres productors, i volem col·laborar amb tot allò que sigui representatiu i favorable per ajudar-los a créixer. La Nit del Vi també és una mostra de solidaritat, i per això donam suport a aquest doble vessant: la promoció del producte local i l’ajuda social».

L’acte de presentació ha comptat també amb la participació d'Alfonso Suárez, gerent de Girasol; Xisco Garí, coordinador de restaurants d’Aspas Café; Joan Mayol, president de la DO Oli de Mallorca; Lydia Larrey, de la DOP Oliva de Mallorca; i Miquel Riera, d’IGP Ametlla de Mallorca.

Com a novetat, el divendres 25 d’abril a les 19.00 h, també al Pati de la Misericòrdia, es farà entrega del reconeixement Petits Cellers, Grans Vins, un homenatge als professionals que fan possible la qualitat i singularitat dels vins de Mallorca.