26A: diada per la limitació de vehicles turístics a Menorca

Dissabte, 26 d’abril, s’organitza la Rua de l’Embús, una nova acció reivindicativa de la campanya Via Menorca i que demana posar un límit al nombre de vehicles turístics de Menorca. La trobada serà a la plaça Esplanada de Maó a les 11.00 hores i es recorreran els carrers cèntrics i s’acabarà amb una composició col·lectiva.

Des de l’organització expliquen que fa anys que Menorca pateix una pressió excessiva de vehicles a l’estiu. Segons l’estudi fet pel Consell Insular en 2022, a l’estiu hi ha un 45 % de la circulació que correspon als turistes, la major part del qual són cotxes de lloguer.

L’excés de vehicles s’estima entre el 20 % el juny i el setembre i el 30 % el juliol i l’agost. La nostra illa té la possibilitat legal de limitar el nombre de vehicles, com ho ve fent Formentera des de fa cinc anys i com ho volen fer ara Eivissa i Mallorca.

El fet que s’estigui promovent a les altres illes demostra que no té base el discurs que pretén mostrar aquesta mesura com una posició partidista (a Eivissa i Mallorca governa el mateix partit que a Menorca). Limitar els vehicles turístics és una qüestió de consciència de les dimensions del territori, de no voler degradar l’experiència turística per massificació i d’estima cap a la pròpia illa.

«Com sigui, el Consell Insular de Menorca està deixant passar el temps sense prendre cap decisió al respecte, mentre el nombre de turistes que arriben a l’illa no atura de créixer cada any», han remarcat des de l’organització de l’esdeveniment.