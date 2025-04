MÉS: “El PP vota en contra de posar límits a la saturació turística mentre Palma es prepara per a una temporada massiva”

Un any després de prometre mesures per a fer front a la saturació turística, «el govern municipal del PP no n’ha complert ni una». Així ho han expressat des de Més per Palma aquest dimarts, 22 d’abril, en una nota de premsa on recorden «aquell moment el batle Jaime Martínez anuncià una sèrie d’iniciatives, com limitar els creuers i aplicar-los nous imposts; prohibir les party boats; pujar les taxes al sector turístic: i restringir els cotxes de lloguer». Aleshores, l’equip de govern va elevar aquestes propostes a la Mesa per al Pacte per la Sostenibilitat, retardant d’aquesta manera la seva aplicació pràctica. Recentment, la Mesa ha presentat les seves conclusions, les quals «obvien la realitat de Palma i el Govern de Marga Prohens s’ha botat totes les conclusions de la Mesa per pactar amb VOX mesures a favor del creixement turístic».

El més greu per a Més per Palma, segons expliquen, és quan han duit al Ple propostes concretes per limitar la massificació (les quals el PP defensava ara fa un any), l’equip de govern hi ha votat en contra. «És la prova definitiva que no tenen voluntat real de canviar res. Mentre enganen la ciutadania amb dobles discursos, queda demostrat que només governen per als que fan negoci amb la ciutat. El batle Martínez passarà a la història com el batle massificador», ha denunciat el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras. I és que, tal com expliquen des de la formació, aquest estiu Palma viurà una temporada turística massiva que, molt probablement, superi les xifres de 2024, la qual ja va batre tots els rècords. «Hi haurà més creuers, més cotxes de lloguer, més terrasses, més brutor i més renous. El PP pitja l’accelerador d’un model que converteix la ciutat en un gran parc temàtic. El resultat d’això són grans beneficis per a uns quants, i precarietat i expulsió per als palmesans i les palmesanes», han afirmat.