S’incorporen 37 nous voluntaris de Protecció Civil a les agrupacions de Mallorca, Eivissa i Formentera

El Govern de les Illes Balears ha donat d’alta un total de 37 nous voluntaris de Mallorca, Eivissa i Formentera al Registre del Voluntariat de Protecció Civil de la direcció general d’Emergències. Aquests nous voluntaris són els alumnes que han superat el Curs Bàsic del Voluntariat de Protecció Civil organitzat pel Govern a través de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en col·laboració amb la direcció general d’Emergències i Interior que s’ha dut a terme a Mallorca i Eivissa entre els passats 8 de febrer i 15 de març i al qual es van presentar 86 aspirants.

Segons ha explicat l’Executiu, d’aquest total 20 alumnes de Mallorca, 15 d’Eivissa i 2 de Formentera han superat el curs, obtenint el corresponent certificat de voluntaris de Protecció Civil, i s’incorporaran en període de pràctiques a les seves agrupacions corresponents. Els municipis de Mallorca que incorporen nous voluntaris a les seves agrupacions són Andratx, Alcúdia, Algaida, Calvià, Capdepera, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Muro, Palma, Pollença, Sant Joan i Son Servera. A les illes Pitiüses són Formentera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep i Santa Eulària des Riu.

Amb la voluntat d’adaptar la formació a les necessitats reals de les agrupacions i atenent els suggeriments d’aquestes, l’EBAP ha posat enguany en marxa un nou model de formació substituint l’anterior sistema d’autoaprenentatge per «», afavorint «un tracte directe entre alumne i formador», així, l’ocasional bretxa digital observada en el passat i proporcionant la possibilitat «d’assolir millor els continguts de la matèria a estudiar». D’aquesta manera, segons ha explicat el Govern, s’ha apostat per la modalitat presencial modular teòric-pràctic subjecta a seguiment per avaluar «la seva adequada implementació pedagògica i acceptació entre el voluntariat».

El curs, que constava de sis mòduls, tindrà una segona edició durant el darrer trimestre de l’any amb altres 30 aspirants per a Mallorca i 30 per cobrir les necessitats de l’illa de Menorca. Igual que en aquesta ocasió, tots els participants seran avaluats pels seus formadors i hauran de superar el curs com a requisit indispensable per poder incorporar-se en qualitat de voluntaris de Protecció Civil a les agrupacions que els han proposat com aspirants.

Els sis mòduls prevists per aquesta edició són: Introducció a la Protecció Civil, legislació i normativa aplicable, Autoprotecció i intervenció en matèria de trànsit, Incendis forestals, Tècniques d’afrontament de l’estrès, Primers auxilis i DESA i Coneixement i ús de la xarxa de comunicacions TETRAIB.