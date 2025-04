Salvem Portocolom denuncia que els quads i els totterrenys tornen a envair les zones naturals de Felanitx

La plataforma Salvem Portocolom ha denunciat aquest divendres que nombrosos quads i totterreny tornen han envaït les zones naturals de Felanitx. En un vídeo publicat a la xarxa social X, l’entitat mostra com els vehicles circulen impunement per zones protegides i demana a les autoritats «que aturin» aquest despropòsit.

Segons ha denunciat l’entitat, «ja hi tornam a ser. Aquest divendres hem aturat aquest estol de quads i els hem informat que està prohibida la circulació dins els espais naturals de Felanitx. Ningú es mou per aprovar una norma autonòmicaper frenar aquesta allau. Si els governs no fan res no quedarem aturats, estem farts».

Cal recordar que Salvem Portocolom ha dut a terme, en retirades ocasions, accions de protesta contra els quads i els totterrenys. En una ocasió arribaren a aturar el trànsit d’accés a s’Algar amb pancartes. Les seves reivindicacions, més necessàries que mai, sembla que no tenen efectes en l’actual Govern.