Rebutgen indemnitzar amb 300.000 euros una dona que va patir seqüeles després de ser operada a l'Hospital de Manacor

El Consell Consultiu ha emès un dictamen desestimant la reclamació de més de 300.000 euros que una dona demanava a l'IbSalut per les seqüeles patides arran d'una intervenció quirúrgica que li van practicar el novembre de 2022 a l'Hospital de Manacor. Els fets, apunta l'òrgan consultiu, ja haurien prescrit, per la qual cosa no cal atendre la indemnització sol·licitada per la reclamant. El procediment afegeix en les seves conclusions, ha de ser resolt ara per la Conselleria de Salut.

Segons l'escrit presentat per la representació lletrada de la dona, l'operació, una artròdesis lumbar per a tractar una ELSdegenerativa, va tenir lloc el 21 de novembre de 2022 a l'Hospital de Manacor. Durant el postoperatori la pacient va patir dolors i no podia moure les extremitats inferiors, per la qual cosa se li va realitzar un TAC urgent a través del qual se li va detectar una afectació en la zona lumbar i se li va sotmetre a una segona operació quatre dies després de la primera.

Les molèsties continuaven, per la qual cosa el 29 de març de l'any següent va acudir a la mútua perquè li realitzessin un electromiograma, que va revelar que l'operació li havia deixat com a seqüela una radiculopatia, una lesió en una o diverses arrels nervioses en la zona lumbar. Com a conseqüència, la dona pateix «un dolor intens i continuat, sensació de cremor a la cama esquerra, li costa caminar amb normalitat, carregar pes», enumera l'escrit. Tot això li impedia poder atendre el seu negoci, perquè era autònoma.

Possible mala praxi

Davant aquesta situació van derivar la pacient a l'Hospital Universitari de Son Espases, on la dona és sotmesa a diferents proves i seguiment per part del servei de neurologia. També es troba en tractament psicològic. L'advocat considera que en la primera intervenció va existir una mala praxi, perquè el facultatiu que la va intervenir «no va tenir la revisió i cautela quant a la valoració, seguiment, control postquirúrgic del seu procés lesiu i tractament de les complicacions posteriors».

L’advocat també al·lega que es va vulnerar l'autonomia de la pacient, atès que no se la va informar prèviament dels riscos de la intervenció i de les altres possibilitats terapèutiques per les quals podria haver optat. Tot això, sosté, es deu a una relació causal entre les seqüeles físiques de la reclamant i l'assistència mèdica que va rebre a l'Hospital de Manacor, per la qual cosa sol·licitava una indemnització de 301.789 euros que finalment ha estat desestimada.

El procediment

En el seu informe, el Consell Consultiu analitza totes les proves presentades en el cas i va desgranant alguns aspectes que entren en contradicció amb la versió de la dona. Per exemple, detalla que la pacient va signar un document de consentiment informat (DCI) per l'operació de artrodesis i que va expressar la seva satisfacció amb la informació que li havien facilitat sobre els riscos.

La primera intervenció, prossegueix, es va realitzar «sense incidències». Davant els dolors en les extremitats inferiors se li sotmet a una revisió quirúrgica per a recol·locar-li els implants, també «sense incidències». En les setmanes següents, com aparentment el dolor no remetia, va tornar a l'Hospital de Manacor, però va expressar la seva desconfiança amb un dels facultatius que li havia tractat anteriorment. El febrer de 2023 l'atén un altre doctor, que anota en el seu informe que ha millorat la seva funció motora.

Després van arribar les proves en la mútua i a Son Espases, que van detectar «signes de degeneració axonal» i «avançats canvis neurògens crònics en el mitotoma». Així, un informe d'agost de 2024, elaborat per un especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia a instàncies de l'asseguradora de l’IbSalut, determina que el tractament proposat per l'Hospital de Manacor és adequat «tant en temps com en forma» per a tractar les lesions de la dona.

«El que ha ocorregut no és una mala praxi, sinó una complicació descrita en la literatura i en el document de consentiment informat d'una cirurgia correctament indicada, pròpia d'aquests procediments i adequadament manejada, encara que hagi deixat seqüeles», conclou l’expert. Una inspectora del servei de salut autonòmic -també en un informe datat a l'agost de l'any passat- insisteix en el fet que les seqüeles s’han produït malgrat la «correcta assistència i no a conseqüència d'aquestes».