Un total de 118 empreses industrials han sol·licitat l'ajut dels Xecs de Consultoria de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Un total de 118 empreses han sol·licitat l'ajut dels Xecs de Consultoria de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADR Balears) de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia. La subvenció, que ha comptat amb 318.000 euros de pressupost, permet al sector industrial elaborar plans de digitalització, sostenibilitat, internacionalizació i millora de gestió amb la contractació d'una consultoria que subvenciona ADR Balears.

Els Xecs de Consultoria compten amb diferents línies:

«Ibdigital» per elaborar plans de transformació digital: les empreses rebran entre 60 i 45 hores de consultoria per elaborar un pla de digitalizació o per fer-ne el seguiment.

‘Ibexporta’: els beneficiaris rebran 45 hores de consultoria especializada en matèria d'internacionalització i acompanyament en la definició i posada en marxa del pla de promoció exterior.

‘Ibsostenibilitat’:

Petjada corporativa: les empreses rebran 18 hores de consultoria per identificar i calcular les emissions amb efecte d'hivernacle, i per emetre'n informes i verificar la petjada de carboni.

Petjada de producte: rebran 48 hores de consultoria per elaborar la petjada de carboni d'un màxim de tres productes, incloent-hi l'adquisició de la matèria primera, el disseny i la producció. També inclou la verificació de la petjada de carboni.

‘Ibgestió’: els beneficiaris rebran 60 i 45 hores de consultoria especialitzada per optimitzar la gestió empresarial mitjançant l'elaboració d'un pla de millora o per fer-ne el seguiment, per resoldre possibles ineficiències, sobreproduccions, estat del magatzem, etc.

Les línies que han tengut més sol-licituds han estat ‘Ibsostenibilitat’ de petjada corporativa i ‘Ibgestió’. Precisament, ‘Ibgestió’ es va estrenar l'any passat com a pla pilot i enguany ha estat una de les més demanades. S'ha de destacar que una de les novetats d'aquesta edició ha estat incloure els informes de verificació de la petjada de carboni, que haurà d'emetre un organisme de verificació acreditat conforme a la norma ISO 14065.

Amb les xifres de l'actual convocatoria, al voltant de cinc-centes empreses s'han acollit als Xecs de Consultoria durant els últims sis anys.