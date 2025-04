Resposta exemplar d'Aquaservice: es disculpa per una discriminació a un catalanoparlant, «el nostre codi ètic prohibeix qualsevol forma de discriminació»

L’empresa Aquaservice ha emès un comunicat oficial en què lamenta «profundament» la situació viscuda per Antoni Infante, activista, membre de Decidim i col·laborador de Diari La Veu, qui va denunciar a través de les xarxes socials que havia patit un cas de discriminació lingüística quan una persona en nom d’aquesta companyia, que feia visites comercials domiciliàries, li va exigir de molt males maneres que li xerràs «en espanyol».

En el comunicat, Aquaservice lamenta «profundament l’ocorregut» i comprèn el «malestar» expressat per Infante en la queixa que va presentar. L’empresa assegura que disposa d'«un codi ètic que prohibeix qualsevol forma de discriminació i que promou el respecte, la inclusió i les bones pràctiques per part de tot el nostre equip». A més, afirma que no tolera «comportaments que contradiguen aquests principis, especialment aquells que puguen vulnerar la diversitat lingüística o cultural».

En aquest sentit, indica que ha iniciat «una revisió interna del succés per a esclarir els fets». Així mateix, assenyala que reforçarà «la formació contínua dels nostres equips per a assegurar una atenció adequada i respectuosa en tot moment, en qualsevol de les llengües oficials».

Finalment, Aquaservice lamenta que l’experiència d’Antoni Infante «no hagi estat alineada amb els estàndards de qualitat i valors que promovem». «Agraïm que ens ho hages comunicat i quedem a la teua disposició per a qualsevol altra qüestió que necessites», conclou.

En la queixa que va enviar a la companyia, Infante explicava què havia ocorregut: «Hui han cridat a la porta de ma casa. Quan he obert, una persona ha començat a fer-me una oferta d’Aquaservice. En començar a explicar-li que ja coneixia l’empresa, ha elevat la veu gesticulant ofensivament perquè li parlés ‘en espanyol‘. Quan li he contestat que estava en ma casa i que no acceptava que vinguera cap persona a dir-me en quina llengua havia de parlar, m’ha respost amb la veu agressivament alta i elevant la gesticulació, que estàvem en Espanya i que havia de parlar espanyol. L’he convidat que marxara».