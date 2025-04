El tren entre Palma i Llucmajor tendrà parades al Conservatori, Pere Garau, Coll d'en Rabassa, Platja de Palma, aeroport i Son Llàtzer

La Direcció General de Mobilitat del Govern ha obert aquesta setmana el termini d'exposició pública de l'estudi informatiu del corredor ferroviari de Migjorn, que inclou el nou traçat del futur tren entre Palma i Llucmajor.

Segons ha informat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat en un comunicat, el nou traçat --presentat públicament a la fi de març-- incorpora diversos ajustos fruit de les propostes d'administracions i entitats.

Les millores se centren en la integració de la línia en la trama urbana, amb una nova estació a l'inici dins de ciutat (zona Conservatori) i noves ubicacions d'estacions amb les quals s'acosta el tren a nuclis com la Platja de Palma, el Coll d'en Rabassa o el barri de Pere Garau.

Els avanços de la futura línia que connectarà Palma amb Llucmajor, l'aeroport i l'Hospital Universitari Son Llàtzer, entre altres d'altres punts estratègics, suposen una ampliació de 2,5 quilòmetres del recorregut. Així, sumarà un total de 30 quilòmetres, dels quals una desena es faran per via soterrada.

Una vegada incorporats els ajustos acordats durant el procés participatiu amb administracions i col·lectius, aquesta setmana s'ha obert la nova exposició pública per un període de 45 dies hàbils en el qual es poden formular les al·legacions corresponents en referència a les modificacions introduïdes respecte de l'estudi aprovat el passat octubre.