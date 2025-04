Fan una crida a no adquirir productes d’Israel, com els comercialitzats per Illa Camp o Agromart

El col·lectiu Ciutadans per Palestina ha iniciat una nova campanya per a conscienciar els habitants de Mallorca sobre les «empreses (que no 'petits botiguers', com se solen presentar normalment) estil Illa Camp o Agromart relacionades amb el sector primari que no tenen escrúpols de fer negoci amb Israel tot i la que cau».

Des del col·lectiu expliquen que la campanya va dirigida a demanar el cessament de la importació de patates d'Israel. Un fet que centenars d'usuaris denuncien a través de les xarxes, des l'escalada del genocidi. Per una altra banda, des de Ciutadans per Palestina també s'informa que han intentat contactar amb Illa Camp però no han obtengut cap resposta. Illa Camp i les patates d'Israel Des de Ciutadans per Palestina denuncien que Mercadona ven patates d'Israel envasades per Illa Camp (sa Pobla), que s'anuncia com a empresa de producte local i Km 0 però ven el fruit que es cultiva a terres robades als palestins i que ajuda a finançar el genocidi. «Demanam un boicot actiu contra els productes d'Israel que hi ha a l'illa, en especial les empeses que diuen vendre 'producte local' però venen genocidi, com també és el cas de fruits secs que ven Agromart», han explicat. «Iniciam una campanya durant la qual assenyalarem productes que el sionisme comercialitza a Mallorca. Animam la societat mallorquina a fixar-se en la procedència dels productes i a fer-nos saber quins altres tenen origen israelià. També que es posi en contacte amb Illa Camp, Mercadona, etc., per xarxes o amb ressenyes negatives perquè deixin de comercialitzar amb productes tacats de sang», reivindiquen des del col·lectiu. «Deixar de finançar les empreses israelianes és una forma de lluita contra el genocidi i l'ocupació. Si ve d'Israel, no és Km 0: boicot a Illa Camp, Boicot a Mercadona, Boicot Israel!», han conclòs.