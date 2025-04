Les Balears són el segon territori de tot l'Estat amb més establiments hotelers a la venda

Les Illes Balears se situen com el segon territori amb més establiments hotelers a la venda, durant el primer trimestre del 2025, amb un total de 102 immobles, xifra idèntica al mateix període de l'any anterior. Així s’ha informat des del portal immobiliari d’Idealista.

Arran d’un dels estudis que periòdicament realitza i publica el portal immobiliari se’n poden extreure algunes conclusions. L’estudi assenyala que arxipèlag guanya una posició després que Màlaga hagi passat de tenir 117 establiments en venda a 88, la ual passa a la tercera posició juntament amb Granada. I, per davant de totes, un any més, se situa de nou Alacant, amb 126 establiments en venda, cinc més que l’any anterior.

Al conjunt de l’Estat espanyol, el nombre d'hotels que es troben a la venda a idealista ronda els 1.400, de manera que segueix superant el miler des de finals del 2022 i malgrat el descens del 3,5% interanual registrat el març passat.

Las Palmas, Màlaga i Girona són les zones on s'ha reduït més l'oferta davant l'any passat en números absoluts, mentre que Lleó, Múrcia i Almeria són els llocs on més ha augmentat.

Segons la base de dades publicada, el març del 2025 es trobaven anunciats al marketplace immobiliari del sud d'Europa gairebé 1.400 immobles amb llicència hotelera, fet que suposa un 3,5% menys respecte al mateix mes del 2024.

Des de l'esclat de la pandèmia del coronavirus el març del 2020, l'oferta d'immobles hotelers en venda supera els 1.000 anuncis en actiu a idealista, arribant a la xifra més alta per a un primer trimestre durant el 2024, quan s'oferia un estoc de 1.440 establiments hotelers, el més destacat dels últims quatre anys.

Per darrere de les quatre primeres segueixen Girona (73), València (68), Astúries (60) i Barcelona (50), encara per sobre del mig centenar d'immobles hotelers al mercat.

Per contra, 11 províncies amb prou feines compten amb un estoc d'hotels al mercat que no superava els 10 establiments. Són Àlaba, Còrdova, Guadalajara, La Rioja, Ourense, Palència, Segòvia, Sòria, Valladolid, Biscaia i Saragossa.

Pel que fa a l'evolució de l'oferta d'hotels en venda l'últim any, la meitat de les 50 províncies espanyoles presenten descensos de l'oferta al mercat, on destaquen les caigudes en termes absoluts de Las Palmas (-34), Màlaga (-29) i Girona (-15), per sobre de les 15 unitats. Però també s'han vist menys ofertes d'hotels a la venda a Barcelona (-12) i Madrid (-10).