El xef Jaume Gómez, guanyador de la final del III Concurs de Cuina amb Peix Popular

El guanyador de la tercera edició del Concurs de Cuina amb Peix Popular ha estat el xef Jaume Gómez Riutort del restaurant Can Simoneta Gastronòmic amb la recepta Jurel escabechado y encurtidos baleares. Aquest certamen té com a objectiu destacar el valor gastronòmic de diferents espècies de peixos locals que tradicionalment formaven part de la cuina de les Illes Balears però actualment gairebé no es consumeixen.

El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha estat un dels membres del jurat de la final que s’ha celebrat avui a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB). Llabrés ha destacat que «actualment s’ha perdut la tradició de cuinar amb els peixos locals, que fins fa poc eren de consum habitual. La seva comercialització ha perdut valor, cosa que fa que en el mercat es trobin a preus molt assequibles, però s’hi poden fer preparacions de gran qualitat». En aquest sentit, el director general ha afegit que «precisament iniciatives com aquesta serveixen per recordar que es poden fer servir per cuinar plats exquisits». Per part de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, també ha format part del jurat, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, qui ha recordat que «que les espècies de peixos populars són més abundants i més fàcils de pescar i això permet als pescadors diversificar la seva oferta. A més, la seva captura és positiva per la biodiversitat, a banda de la gran quantitat que hi ha, són espècies que ocupen un lloc baix de la cadena tròfica». La final del III Concurs de Cuina amb Peix Popular s’ha fet amb el patrocini de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i el suport d’HORECA Baleares, l’Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (ASCAIB) i l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB). També hi han col·laborat OpMallorcamar i Peix Nostrum. La final d’avui s’ha dut a terme després de les finals prèvies celebrades a Mallorca, Menorca i Eivissa, emmarcades en la Fira HORECA Baleares 2025. Els sis cuiners finalistes han estat: de Mallorca, Kike Erazo, del restaurant Morralla, amb el plat Morena mía, i David Méndez, del restaurant del Castillo Hotel Son Vida, amb el plat Salmonete, gnocchi de mejorana y beurre blanc de avellanas; en representació de Menorca, Samuel Moreno, del restaurant del Villa LeBlanc Gran Meliá, amb Esencia mediterránea, i Jesús Garcia, del restaurant Dos Camins, amb el plat Rojo mediterráneo, i d’Eivissa, Jaume Gómez, del restaurant Can Simoneta Gastronomic, amb Jurel escabechado y encurtido Baleares, i Pablo Izquierdo, del restaurant WhataGozo, amb el plat El mar y el agricultor. Els peixos seleccionats per a poder ser utilitzats en el certamen han estat, entre d’altres, el sorell, el moll de roca, el gató, la morena, el pagell, el gerret, la mòllera i el sarg.