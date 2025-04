Vianants Mallorca reclama entorns urbans segurs i accessibles arran d’un atropellament a Alcúdia

Davant l’atropellament recent d’una dona a Alcúdia, en què les primeres informacions apunten que la víctima podria haver "creuat indegudament", des de Vianants Mallorca han volgut expressar la seva preocupació i obrir una reflexió col·lectiva sobre qui és realment el responsable dels atropellaments.

En primer lloc, l’entitat recorda que els conductors han de cedir el pas als vianants que creuen per passos degudament senyalitzats, i aturar-se si és necessari. Les causes que provoquen atropellaments són diverses. Una de les principals és la velocitat excessiva dels vehicles, que hauria d’estar regulada i controlada per ser realment compatible amb la vida als espais compartits. El segon factor és la manca d’espais segurs per a les persones, i el tercer, el disseny dels carrers: línies rectes i carrils amples afavoreixen una conducció més ràpida.

En cas que l’atropellament no hagi estat damunt un pas de vianants, des de Vianants Mallorca es demanen: Què vol dir realment «creuar indegudament» dins un entorn urbà com el dels nostres pobles? Quines alternatives tenen els vianants quan les voravies no compleixen amb la normativa d’accessibilitat universal i, en molts casos, ni tan sols permeten el pas còmode i segur d’una sola persona?

«Cal esperar que es pintin passos de vianants a cada cantonada perquè les veïnades puguin creuar el carrer per anar a veure una amiga? Aquesta visió rígida de l’espai públic ignora la realitat de la vida quotidiana als nostres pobles i la de les persones que hi viuen, especialment les de més edat. No s’hauria d’adaptar l’espai públic a la presència i les necessitats dels veïnats?», es demana l’entitat a la nota de premsa adreçada als mitjans aquest dilluns 14 d’abril.

Tal com expliqen, els ajuntaments poden evitar desgràcies si apliquen mesures per fer front a aquests factors clau i corregeixen els greus problemes de disseny urbà que no estan pensats per a les persones: «és important evitar posar tot el focus en la responsabilitat de qui camina». Els ajuntaments també haurien de tenir en compte un factor que agreujaria les conseqüències dels atropellaments: l’augment de vehicles cada vegada més grossos i amb els para-xocs alts, que impacten directament en òrgans vitals en cas d’atropellament. Aquest tipus de vehicles incrementa dràsticament la mortalitat, sobretot entre la gent gran, per a qui la probabilitat de supervivència en cas d’impacte és pràcticament nul·la.

A la nota de premsa, l’entitat adjunta imatges amb situacions quotidianes de mobilitat als pobles de Mallorca. Un dels exemples és una «dona travessant el carrer ¿indegudament? al poble» i es demanen qui en tindria la culpa en cas d’un atropellament.