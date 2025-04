El problema dels infants amb malalties reumàtiques quan passen a adults

Isabel Pérez, l’autora del llibre Caminando con la artritis i delegada de ConArtritis Mallorca, ens ha informat que darrerament han fet gestions des de l’associació per suavitzar la transició dels infants des de la reumatologia pediàtrica als reumatòlegs d’adults. Segons pareix, hi ha molts de casos que resulten difícils.

El passat dia 28 de març, conjuntament amb altres persones, tengueren una reunió amb Gabriel Rojo, és a dir, el responsable de la Subdirecció d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT). L’objectiu va ser traslladar-li aquesta inquietud que ha rebut l’associació i que, no cal dir-ho, mereix l’atenció dels responsables de l’IB-SALUT. A més a més, aquesta reunió tenia la intenció de cercar solucions per fer més humana aquesta transició i estudiar quina manera seria la més adequada per dur-la a terme.

En aquesta reunió hi participaren mares de nins amb artritis idiopàtica juvenil (AIJ), sòcies de ConArtritis Mallorca, les reumatòlogues pediàtriques de l’Hospital Son Espases i dos reumatòlegs d’adults.

Aquest grup es tornarà a reunir pròximament per consensuar les opcions més beneficioses per a joves i familiars que conviuen amb el problema de l’artritis.