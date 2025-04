El teletreball creix a les Balears més que a cap altre territori de l'Estat

Segons el Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació publicat aquest dilluns, les Illes Balears són la comunitat autònoma que va registrar l'augment més gran en empleats que teletreballen respecte al 2023. Així mateix, el quart trimestre del 2024, les Illes es varen situar com a la vuitena regió amb més teletreballadors de tot el conjunt estatal.

L'11% dels ocupats a les Balears teletreballa, segons dades del quart trimestre del 2024, cosa que representa un augment del 31,5% en comparació del 2023, equivalent a 17.300 teletreballadors més.

D'altra banda, l'informe apunta que el 30,3% de les feines, a les Balears, són d'alta qualificació. En aquest sentit, la proporció de llocs de treball d'alta qualificació en el total de l'ocupació varen augmentar en 11 autonomies, entre les quals hi ha les Balears, l'augment de les quals va ser del 0,9 punts percentuals, arribant-hi a assolir el 30,3%. Alhora, les Illes són l'autonomia amb una proporció més baixa d'ocupats treballant a temps parcial, un 10,2% (-0,2 pp interanuals).

En relació amb els aturats que estan cobrant una prestació per desocupació, les Balears lideren en aquest camp i té a més el segon increment més gran entre les 14 autonomies que augmenten aquesta variable. Un any abans es trobava també al primer lloc. Concretament, un 121,2% dels aturats està cobrant una prestació per desocupació (+18,5 pp interanuals), ja que una mateixa persona pot rebre diverses prestacions.