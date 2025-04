Pimeco veu amb bons ulls el projecte de renovació de la plaça Major de Palma

Aquest dijous, 3 d’abril, s’ha presentat públicament el projecte guanyador per a la renovació de la plaça Major de Palma, obra dels arquitectes Toni Barceló i Sergi Carulla, en un acte encapçalat pel batle Jaime Martínez. Es tracta d’una proposta que, des de Pimeco, es valora positivament, ja que es considera que pot representar una oportunitat per revitalitzar el centre històric de Palma i donar una nova vida a les galeries comercials.

«Ens trobam davant un projecte modern i obert, que inclou millores d’accessibilitat molt necessàries: ascensors, rampes, escales mecàniques i nous miradors que facilitaran la connexió entre Canamunt i Canavall, alhora que eliminaran les barreres arquitectòniques existents», han declarat des de la Patronal del Petit i Mitjà Comerç, Pimeco.

Tot i que el projecte genera bones expectatives, des de Pimeco també són conscients que està en fase inicial i per això demanen conèixer els detalls concrets i poder participar activament en el seu desenvolupament. A més, la Patronal expressa la seva preocupació pel possible impacte de les obres en l’activitat comercial dels voltants. Es tracta d’una zona amb una activitat molt concorreguda i, per tant, consideren essencial que, mentre durin les obres, «es garanteixi al màxim la continuïtat de l’activitat econòmica per no perjudicar els comerciants de la zona».

Des de Pimeco continuaran fent seguiment d’aquesta proposta amb interès i esperen que es tengui en compte la veu dels comerciants i del teixit local «a cada passa que es faci». La Patronal creu que si s’executa amb sentit comú i sensibilitat urbana, aquest projecte pot suposar un impuls real per al petit comerç i per a la vida al centre de la ciutat.