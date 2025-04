Els nostres chochards

Una de les realitats que més colpeix als habitants de la nostra ciutat és la gran quantitat de gent que viu al carrer. Al centre de Palma, els trobam per tot, dormint a un banc de la via Roma, sota una volta que deixa un petit espai al carrer Campaner, a unes escales del convent de les Caputxines o directament al sòl d’un carreró estret on no circulen els cotxes.

És un fet trist i difícil de catalogar-ne les causes. Segons una estimació de la Creu Roja són més de cinc-centes persones les que es troben en aquesta situació. Algunes d’elles s’aixopluguen a l’aeroport o es concentren als xibius de l’antiga presó.

Algunes d’aquestes persones tenen seriosos problemes mentals. Se les veu caminar pel centre parlant en veu alta dirigint-se a persones imaginàries, segurament aquelles que els varen fer mal.

Parlaré d’un parell d’exemples. El primer li posarem el nom fictici d’Adalbert que circumval·la els carrers del barri de Sant Jaume i el de la Missió. Sol anar brut i parlant tant en castellà com en mallorquí. Sembla una molt bona persona a la qual la vida li ha jugat males passades. Abans de tancar el Rambla bar, els propietaris li donaven menjar, ara desconec qui ho fa. Sol dormir per devers el carrer del Bisbe. Desconec més dades, però a voltes presumeix d’haver sigut el millor cambrer imaginable.

La segona persona presenta major complexitat. L’anomenarem Isadora, ja que sembla fou ballarina. Vesteix molt elegantment, i canvia de vestuari molt sovint. Prima com és, la podeu veure circular per la Rambla sovint. Demana cigarretes a les terrasses dels bars, pren de bon matí un cafè que li sol regalar en Mateu del bar Can Vinagre quan està tranquil·la. Insulta en moltes de llengües, un no sabria si és italiana, eslava o hongaresa. És agressiva a voltes, especialment quan no pren la medicació que necessita. La meva amiga Petra em va contar part de la seva història. Sembla ser originària d’un país bàltic, era una ballarina contractada a les discoteques de moda a Eivissa i celebrada per clients amb possibles. Es va veure involucrada en un tema de tràfic de drogues, va ser imputada i empresonada, tal volta com a cap de turc. Fou ingressada uns anys a la presó de Palma. En sortir, es trobà sense aixopluc. Sembla que té família a Palma on guarda el seu ample vestuari, però com beu molt, a voltes no és ben rebuda, especialment quan deixa de medicar-se. Dels seus diàlegs imaginaris es dedueix un gran sofriment i que fou víctima d’abusos. Però un dia intentà atracar, és un dir, amb una pistola simulada una coneguda pizzeria de les Avingudes o es veu les copes de vi dels clients dels bars. Un misteri viu que deambula...

El tercer personatge és una dona cubana, Edelmira, educada i que vesteix correctament. Va passar l’estiu asseguda als graons laterals de l’església de les Caputxines, ara sembla que sojorna a l’aeroport. Reclama per a ella la nacionalitat espanyola, ja que va partir de Cuba casada al consolat espanyol de l’Havana amb el seu home d’ascendència espanyola o mallorquina amb passaport d’Espanya en regla. Però sols varen conviure tres mesos, pel fet que ell va tornar al país caribeny després de maltractar-la, cosa que fa que les autoritats li deneguin la seva petició així com l’estada legal. Va conviure amb un senyor major a Manacor una sèrie d’anys, segons conta; mort aquest, la família la va desnonar de l’habitatge on vivia. Té amics, i la gent del barri li portava menjars i pastissos. Sempre parlava pel telèfon mòbil. Explicava històries tèrboles sobre el centre d’acollida Ca l’Ardiaca on segons ella sols hi ha drogoaddictes i gats que l’amenaçaren de mort. Estava asseguda esperant el canvi de fat...

Són petites històries tristes, restes de períodes d’esplendor econòmica que són abocats inermes a les platges terminals de l’existir; però són persones, no pas deixalles.