Les terrasses de la Catedral de Mallorca tornen a obrir al públic a partir de dijous, 3 d’abril. Els residents de la diòcesi de Mallorca podran accedir-hi de manera gratuïta fins al dissabte, 5 d’abril i, a partir de dia 7, tots els divendres.

Les entrades a les terrasses es poden adquirir a través de la web (catedraldemallorca.org) o a les taquilles de la Catedral. L’entrada general costa 25 euros i inclou la visita a la Seu i al Museu d’Art Sacre de Mallorca.

Els residents a la diòcesi de Mallorca pagaran 8 euros per pujar a les terrasses de dilluns a dijous i els dissabtes, a partir de dia 7 d’abril. Però del dia 3 al 5 d’abril, i els divendres, l’accés és gratuït per als residents. Les entrades gratuïtes es poden adquirir a la pàgina web i a les taquilles, i s’ha d’acreditar documentalment la residència per a obtenir el descompte.

Les terrasses estaran obertes de dilluns a divendres de les 10.00 h a les 16.30 h i els dissabtes de les 10.00 h a les 13.30 h. Els accessos s’organitzen cada 30 minuts, en torns d’una hora de durada.

L’obertura de les terrasses de la Catedral de Mallorca permet conèixer una perspectiva diferent del temple més important de l’illa, del campanar, els arcbotants o la rosassa major. Així mateix, ofereix unes vistes espectaculars de la badia de Palma i la ciutat.

De manera opcional, els visitants de les terrasses poden adquirir una audioguia, que ofereix, a més de la informació sobre la Catedral, detalls del recorregut per les terrasses i de les vistes de Palma.

A causa de les característiques del recorregut i per motius de seguretat, l’accés a la visita de les terrasses queda limitat a persones que no presentin malalties cardiorespiratòries, vertigen o mobilitat reduïda i a majors de 9 anys.