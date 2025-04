La Ciutat de la Justícia de Palma serà una realitat en vuit anys

La futura Ciutat de la Justícia de Palma, els terrenys de la qual va comprar recentment el Ministeri de Justícia per 3,6 milions d'euros, serà una realitat en un termini de vuit anys.

Així ho ha anunciat aquest dimecres el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), Carlos Gómez, en una roda de premsa per a presentar la memòria dels òrgans judicials de les Illes el 2024.

«Són 40.000 metres quadrats, s'han pagat 3,6 milions d'euros a la Sareb i allò que es calcula, o el que em diuen el Ministeri, és que hem de calcular un termini de vuit anys perquè l'edifici judicial sigui una realitat», ha dit Gómez.

El president del TSJIB ha assenyalat que prefereix referir-se al projecte com a «edifici judicial» i no com a Ciutat de la Justícia perquè aquest darrer terme és «del segle passat», atès que «la proximitat física ja no és una necessitat per als diferents estaments judicials en estar connectats per via electrònica».

La construcció d'aquestes noves dependències, ha puntualitzat, no significaran en cap cas que es deixin de fer servir les actuals, ni les ubicades a la plaça del Mercat ni les del carrer Travessa d'en Ballester. «No tots anirem a aquest nou emplaçament quan sigui una realitat», ha apuntat.

El Ministeri de Justícia va anunciar el 7 de març passat la compra dels terrenys en què s'ubicarà la nova Ciutat de la Justícia de Palma, dues parcel·les ubicades a la zona de Son Pardo.

Aquí està previst que s'ubiquin les seccions civils, socials, menors, mercantil i contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Palma, la Fiscalia de les Balears, l'Institut de Medicina Legal i el Registre Civil.