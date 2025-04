Ciutadans per Palestina acusa Cort i la Delegació del Govern espanyol d'identificar i multar manifestants

El col·lectiu Ciutadans per Palestina ha acusat l'Ajuntament de Palma i la Delegació del Govern espanyol a les Balears d'intentar rebentar la manifestació pel Dia de la Terra Palestina celebrada diumenge passat identificant i multant les persones que hi varen participar.

Segons ha indicat el col·lectiu en un comunicat, durant el transcurs de la manifestació, que va ajuntar prop de 800 persones per a exigir la fi del genocidi a Gaza, la Policia espanyola va identificar, va registrar i va retenir sense cap explicació una desena de militants del col·lectiu Aurora quan anaven cap a la plaça d'Espanya.

«Malgrat l'intent de censura, que va retardar la convocatòria 45 minuts, els manifestants es varen acostar a la zona de retenció per a solidaritzar-se i finalment la manifestació va poder continuar», ha subratllat Ciutadans per Palestina.

De tota manera, han lamentat, l'operatiu ha estat «asfixiant» i les motocicletes de la policia passaven tan a prop dels vianants «que podrien haver causat desgràcies». Aquests mateixos agents, ha aprofundit el col·lectiu, els han assetjat mentre recollien el material i es dirigien als seus cotxes.

Aquest dilluns, un dels membres va rebre una multa de 300 euros per part de l'Ajuntament de Palma «sense cap prova ni justificació més enllà de l'aplicació injusta de l'arbitrària llei mordassa».

En concret, segons consta a la multa, Cort l'acusa de causar danys al mobiliari o a immobles tant públics com privats. Des de Ciutadans per Palestina han assegurat que no hi va haver cap intervenció policial, encara que intueixen que la sanció podria tenir el seu origen en una pintada que deia 'Arruix sionistes' i que va aparèixer un dia abans de la manifestació.

Al seu parer, amb aquesta multa l'Ajuntament pretén responsabilitzar sense proves un militant per a espantar la resta i debilitar l'organització, i han anunciat que no l'acceptaran i que posaran en marxa «recursos jurídics i mobilitzacions al carrer per a combatre la injustícia».

«Denunciam l'autoritarisme de Cort i l'Estat i l'ús totalment antidemocràtic d'una llei mordassa que continua vigent amb el consentiment del Govern PSOE-Sumar. No només no l'han derogada, sinó que són responsables de la repressió que pateix la classe obrera i el moviment antisionista fins al punt de coincidir amb els governs locals PP-Vox per dificultar el dret legítim a la protesta».