Comença a Mallorca un cicle de trobades per a dones migrants treballadores de la llar

L'Associació Andiara ha posat en marxa un cicle de trobades formatives i participatives dirigides a dones migrants treballadores de la llar i del sector de les cures a Mallorca, amb l'objectiu d'enfortir el coneixement dels seus drets laborals i socials i fomentar l'organització i mobilització del col·lectiu. La primera trobada, celebrada el passat 29 de març al Centre Flassaders, va reunir una quinzena de dones que es varen informar sobre els seus drets laborals i socials, la Llei d'Estrangeria i els recursos disponibles per a la seva protecció i benestar, en un espai on es van abordar aspectes clau com la legislació vigent i el marc normatiu del Conveni 189 de la OIT, ratificat per l’Estat espanyol el 2022.

Un sector precaritzat i sense garanties

El treball de la llar i de cures, fonamental per al sosteniment de la vida, continua marcat per la precarietat i la desprotecció, especialment per a les dones migrants. Malgrat els avanços legislatius, moltes treballadores continuen en condicions d'extrema vulnerabilitat, amb baixos salaris, jornades extenuants i sense accés a la seguretat social. La feminització i racialització del sector és evident: a les Balears, el 79% de les treballadores de la llar són migrants, i un alt percentatge d'elles es troba en situació administrativa irregular, la qual cosa limita el seu accés a drets bàsics com la sanitat, l'habitatge o l'educació.

No obstant això, a diferència d'altres països europeus, l'envelliment poblacional a l’Estat espanyol no ha anat acompanyat d'una major inversió en el sistema públic de cures. La precarització de les pensions i la falta de polítiques adequades han desplaçat la responsabilitat de la cura a les famílies, que han suplert les mancances de l'Estat mitjançant la contractació de treballadores de la llar en condicions precàries. La majoria d'elles són dones migrants que assumeixen la cura de persones dependents sense garanties laborals. Enfront d'aquesta realitat, han sorgit col·lectius, associacions i sindicats com SINDILLAR i SINTRAHOCU, que lluiten per la dignificació del sector. A les Balears, però, encara no existeix una organització pròpia de treballadores de la llar, la qual cosa reforça la necessitat d'espais de formació, mobilització i treball en xarxa.

Pròximes trobades: organització i acció col·lectiva

La segona trobada prevista se centrarà en la importància de l'organització col·lectiva per a la defensa de drets. Comptarà amb la participació de col·lectius com Les Kellys i el Sindicat de Treballadores de la Llar i de Cures a nivell estatal, els quals compartiran experiències de sindicalització i estratègies per a l'autoorganització.

En la tercera i darrera trobada, les participants treballaran en la construcció d'un pla d'acció amb reivindicacions i propostes concretes per a la millora del sector. Aquest espai permetrà recollir les necessitats i demandes del col·lectiu i definir línies d'actuació que visibilitzin la seva tasca i exigeixin millors condicions de treball.

Un espai obert a més participants

Les sessions segueixen obertes a noves inscripcions. Des de l'Associació Andiara s'està animant a més dones migrants treballadores de la llar a sumar-se a aquest espai d'aprenentatge, apoderament i acció col·lectiva. Per a fer-ho, poden escriure a info@andiara.org.

Aquesta iniciativa forma part del projecte 'Comunitats que cuiden: dignificant el treball de la llar i de cures', impulsat per l'Associació Andiara amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears. A més de les trobades, l'entitat està duent a terme accions de sensibilització des del microteatre i el debat participatiu amb la peça '23kg. Històries de dones que sostenen la vida', creada per la companyia teatral Hermanas Picohueso. Aquestes activitats busquen visibilitzar la realitat del sector de les cures i generar consciència sobre la necessitat de garantir el compliment dels drets laborals i socials d'aquestes treballadores.