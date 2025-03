La manifestació a Palma per Palestina denuncia «no només la complicitat de la UE, sinó també de l'Estat espanyol amb el genocidi»

Centenars de persones han participat a la manifestació convocada aquest diumenge a Palma per diverses organitzacions i col·lectius socials de Mallorca, entre elles Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, amb motiu del Dia de la Terra Palestina.

Segons ha recordat als mitjans de comunicació el portaveu de la manifestació, Frederic Guillem, s'ha convocat aquesta mobilització perquè «és la primera vegada que es retransmet pràcticament en directe un genocidi, amb totes les de la llei», ja que a Palestina «s'estan bombardejant hospitals, matant treballadors de tot tipus i assassinant nins.

Tot, «amb la comunitat internacional justificant fins i tot això i arribant a lucrar-se amb negocis armamentístics». Així, l'objectiu d'aquesta nova manifestació és «denunciar no només la complicitat de la Unió Europea, sinó també de l'Estat espanyol amb aquesta barbaritat».

Sobretot, el portaveu de la manifestació ha carregat contra el Govern d'Espanya, a qui ha retret definir-se a si mateix com «el més progressista de la història», quan «en teoria hauria de donar suport als pobles que estan lluitant legítimament, com les Nacions Unides reconeixen, per tots els mitjans per alliberar la seva terra en el Dia Nacional de la Terra Palestina».

Finalment, demanat per la nova proposta d'alto el foc, Guillem ha assenyalat que el que passa a Palestina «són crims de guerra, de lesa humanitat». «No hi ha alto el foc, perquè no es parla de dos exèrcits, sinó d'un poble contra una entitat finançada pels imperis i governs més poderosos del món».